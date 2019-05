"Le tariffe sulla tratta la Spezia-Deiva vanno abbassate per sempre"

Cinque Terre - Val di Vara - “Emergenza Traforo Marinasco e disagi per residenti, lavoratori e studenti sul territorio. Pedaggi dell’autostrada ridotti per la durata dei lavori anziché gratis, come avevo richiesto lo scorso marzo, ma è già un buon risultato.



Ho appreso che i responsabili di Salt hanno dato l’ok agli sconti sui pedaggi sull’A12, nella tratta autostradale La Spezia-Deiva Marina, per gli utenti che non possono percorrere il tunnel della Val di Vara a causa dei lavori.



Però, in attesa della conferma e risposta ufficiale dal Ministero, vorrei ricordare che quel tratto è il più caro d’Italia.



Pertanto, ottenuti gli sconti sui pedaggi e finiti i lavori, che devono essere eseguiti il più velocemente possibile per ridurre i disagi, bisognerebbe ottenere anche la promessa che le tariffe della tratta autostradale La Spezia-Deiva Marina rimangano basse e comunque con un importo dei pedaggi ridotto almeno del 50% rispetto a quello attuale.



Infatti, oggi per il tratto dalla Spezia a Deiva Marina (lungo solo 40 chilometri) si paga ben 7,10 euro. Un’ingiustizia per gli utenti del nostro territorio”.







Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Nord Liguria – Salvini