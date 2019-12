"La chiusura del Parco Montemarcello duro colpo per la Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - "La notizia della messa in discussione del Parco di Montemarcello Magra Vara è un duro colpo per la Val di Vara, la quale, già colpita dall'abolizione della comunità montana, rimarrebbe sprovvista di un catalizzatore di risorse. Sorge quindi spontanea la necessità di una presa di posizione trasversale, non schierata a prescindere, bensì motivata da ragioni di tutela e opportunità per un territorio che ha bisogno di essere valorizzato per le sue vocazioni di naturalità e unicità. È necessario dunque un tavolo condiviso con il territorio: la scommessa vincente per un politico legato al territorio è far funzionare l'esistente,anziché demolire pensando che senza regole tutto sia possibile. La scommessa vincente è realizzare progetti nel rispetto delle regole e delle peculiarità del territorio".



Comitato Nessuna discarica in Val di Vara