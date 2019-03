"Inaugurazione del ponte sul Pogliaschina grande momento di condivisione"

Cinque Terre - Val di Vara - “Oggi, con il Presidente della Regione Giovanni Toti, si inaugura il ponte sul Pogliaschina a Borghetto di Vara che è stato chiuso in seguito alla terribile alluvione del 2011 che sul nostro territorio ha lasciato un segno profondo nelle anime e nei ricordi di tutti” – rileva il Consigliere Regionale Presidente di “Liguria Popolare” Andrea Costa – “Provo per questo territorio un affetto e un profondo legame che è cresciuto e si è rafforzato durante gli anni in cui ero Sindaco di Beverino e anche io mi trovai in prima persona a fronteggiare quei maledetti giorni, a adoperarmi con forza e energia per gestire l’emergenza e coordinare i soccorsi. Ricordo con affetto e stima l’impegno e la determinazione profusi dall’amico Fabio Vincenzi, allora Sindaco di Borghetto di Vara che si spese senza sosta per aiutare la sua comunità. A tal proposito rinnovo il mio ringraziamento a tutti coloro che con grande dedizione e spirito di sacrificio si sono dati da fare in quei tragici attimi, in particolare i cittadini, i volontari, l’esercito e la protezione civile. Sono giorni che non dimenticherò mai e è davvero commovente poter vedere questo ponte finalmente ricostruito e restituito ai cittadini. I residenti lo attendono da otto anni e finalmente l’attesa si è trasformata in realtà anche in memoria e ricordo di chi non c’è più. Questa giornata di festa rappresenta un significativo momento di condivisione e di incentivo affinché la Val di Vara possa cercare di reagire positivamente e con forza alle situazioni di difficoltà legate alla carenza di infrastrutture sul territorio che necessita di collegamenti utili al sistema economico e sociale”.