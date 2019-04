"I mezzi del Comune sono sotto fermo amministrativo. Ma viaggiano lo stesso"

Cinque Terre - Val di Vara - “Lo scorso 26 ottobre Gefil ha comunicato che era in corso la procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati del Comune di Maissana a causa di un'insolvenza di oltre 63mla euro (dal 2013 al 2017) nei confronti della Città metropolitana di Genova, somma dovuta per Servizio di trasporto pubblico locale. I 63mila euro indicati nel preavviso non sono stati pagati e non è stata comunicata alcuna intenzione di pagamento da parte dell'amministrazione comunale”. Lo denuncia dai banchi dell'opposizione di Maissana il consigliere comunale Luciano Musso.



“L'8 aprile – prosegue – Gefil ha comunicato l'avvenuta iscrizione al fermo amministrativo di tutti i mezzi di proprietà, cinque in tutto, precisando il divieto di circolazione dei mezzi dell'ente, inclusa la fermata su suolo pubblico, sino a revoca del provvedimento. Solamente in data 9 aprile il sindaco ha inviato una richiesta di rateazione della somma dovuta”.



Musso, sottolineando che “gli automezzi continuano a circolare e sostare sulle strade pubbliche pur essendo iscritti al fermo amministrativo”, con una interrogazione chiede al sindaco Egidio Banti se sia in possesso di documenti che comprovino la sospensione del fermo (e di produrne copia), “se ha informato (o dato disposizioni in merito) il personale dipendente dell’ente circa i rischi connessi con la situazione venutasi a creare ed edotti sulle loro responsabilità conseguenti un sinistro, oltre alle sanzioni previste”, e ancora “quali sono stati i motivi ostativi che non hanno consentito chiarimenti con la Città Metropolitana di Genova a seguito della comunicazione di Gefil del 26 ottobre” e “quale norma legittima ha invocato il primo cittadino per non far applicare le condizioni del fermo amministrativo”.