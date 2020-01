"Fogna rotta? Colpa del sindaco", punta il dito la Lega

Cinque Terre - Val di Vara - “A Levanto si rompe la rete fognaria e i liquami invadono la strada. Grazie all’amministrazione guidata da Ilario Agata per non aver adeguato gli impianti, questi sono i risultati sotto gli occhi dei cittadini”. Lo afferma Emanuele Ameglio, referente della Lega in Riviera, commentando l’episodio che si è verificato ieri mattina nell’area di via Domenico Viviani. “Si è rotto un tubo della rete fognaria – spiega Ameglio – e i liquami misti alle acque reflue hanno invaso la strada: una situazione indecorosa dovuta all’immobilismo dell’amministrazione comunale. La rete fognaria di Levanto è vecchia e fortemente usurata, ma la giunta del sindaco Ilario Agata nulla ha fatto per adeguare gli impianti. L’episodio in questo periodo dell’anno non si può nemmeno attribuire all’alto numero di presenze dei turisti, né a un grande sversamento di acqua”.



“In vista della nuova stagione turistica, in più, viene riqualificato il centro con i lavori in via Dante e piazza Staglieno – conclude il referente della Lega – ma le strade limitrofe sono un colabrodo, con marciapiedi sconnessi e nessuna illuminazione, soprattutto in piazza Staglieno, eccetto le luci dei negozi e delle attività dei privati”.