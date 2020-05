"Finalmente partiti i lavori alla pensilina pericolante all'ospedale di Levanto"

Cinque Terre - Val di Vara - «Sono iniziati i lavori sulla pensilina pericolante dell’Ospedale di Levanto. Nei prossimi giorni i mezzi di soccorso potranno nuovamente transitare e sostare nell’area immediatamente prospicente al punto di primo intervento». Lo rendono noto il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, vicepresidente della commissione sanità, e il vicecapogruppo Francesco Battistini, che avevano segnalato il problema a febbraio.

«ASL5 è partita in ritardo con i lavori. Il che è già di per sé discutibile. Fra poco finalmente le ambulanze e i mezzi di soccorso potranno di nuovo portare i pazienti in un’area coperta, al riparo dalle intemperie –sottolineano Pastorino e Battistini -. Abbiamo puntualizzato e ricordato all’Assessore Viale quanto sia importante per la comunità l’Ospedale San Niccolò di Levanto. Un presidio sul quale bisognerebbe investire di più e meglio, sia dal punto di vista strutturale e di organico, sia sotto il profilo delle prestazioni offerte al cittadino. La nostra attenzione è, e resterà alta. Verificheremo l’andamento dei lavori e continueremo a incalzare la giunta regionale sulla risoluzione dei tanti, troppi, problemi che attanagliano il nostro sistema sanitario».



Battistini e Pastorino sono intervenuti anche sul tema dei test sierologici. «La nostra domanda dei giorni scorsi resta valida. Perché la Regione non attiva i lavoratori pubblici per effettuare i test sierologici? Perché non li rende gratuiti e accessibili a tutti? A maggior ragione se, come sta avvenendo stamattina in consiglio regionale, l’Assessore Viale magnifica l’azione della Regione su questa partita. E loda le capacità dei virologi liguri che, però facciamo notare, lanciano appelli per una campagna di esami a tappeto su tutta la popolazione», dichiarano a margine del consiglio di stamani.

«L’Assessore dichiara pubblicamente che la Liguria è più avanti del Governo nella gestione del quadro emergenziale. Questo per merito dei nostri esperti, che considera tra i migliori d’Italia. Immaginiamo che fra questi esperti vi sia anche il Prof. Bassetti, che proprio pochi giorni fa, in un’intervista resa a un quotidiano, chiedeva test sierologici per tutti –spiegano Pastorino e Battistini -.Bene, ci poniamo però un problema. Se, come dice l’Assessore Viale, i test sierologici sono un punto di merito per la sanità Ligure e se il Prof. Bassetti, sicuramente uno degli esperti vicini all’assessorato, ne consiglia l’effettuazione a tappeto, per quale ragione questi test non sono gratuiti e condotti dai laboratori pubblici? Peggio ancora: i laboratori pubblici sono stati espressamente esclusi. Chiediamo un po’ di coerenza: se un’azione è così positiva, dovrebbe essere gratuita e a disposizione di tutti, soprattutto in questa fase in cui stiamo tentando il rientro alla normalità».