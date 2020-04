"E ora pedaggi gratis nel tratto Sarzana-Aulla"

Cinque Terre - Val di Vara - Il crollo del ponte di Albiano, fortunatamente senza vittime, provoca inevitabilmente le reazioni del mondo politico. In una nota congiunta, i consiglieri regionali Francesco Battistini (Italia in Comune) e Juri Michelucci (Italia viva) osservano che "il ponte di Albiano è stato recentemente oggetto di lavori di consolidamento e messa in sicurezza. La sua stabilità è stata certificata pochi mesi fa ma nonostante tutto quell'infrastruttura, oggi, è crollata interamente sul greto del fiume. Se solo fosse successo un mese fa questa mattina racconteremo di una strage che poteva contare centinaia di vittime e feriti. È il caso di dire che nella congiuntura infausta dell'emergenza COVID19 abbiamo avuto "fortuna", grazie al traffico veicolare quasi completamente fermo. Le ricordiamo tutti, del resto, le interminabili ore passate in coda in attesa di poter attraversare all'incrocio di Caprigliola, senza neppure l'ausilio di una rotatoria.

Ora è necessario che sul ponte di Albiano la magistratura compia un'indagine accurata e che si verifichino quanto prima le eventuali responsabilità".



"È fondamentale, inoltre, e lo diciamo ormai dal crollo di Ponte Morandi, analizzare lo stato di salute delle infrastrutture italiane per procedere, non a lavori tampone ma dando priorità alla demolizione e ricostruzione, laddove necessario.

Chiediamo inoltre al Presidente Toti di interloquire col presidente della vicina Toscana e, visto il carattere strategico di quella infrastruttura per la nostra Regione, di allestire un tavolo di coordinamento per il ripristino, quanto più rapido possibile, della viabilità.

L'ultima appello lo riserviamo a SALT è necessario, ora più che mai, compiere un'operazione sui pedaggi che consenta, almeno per i residenti, nel tratto tra Sarzana-Brugnato-Aulla di usufruire dell'autostrada gratuitamente. Chiediamo anche alla società del Gruppo SIAS di investire sulla ricostruzione a vantaggio del nostro territorio perché è da qui, da noi, che da anni trae profitti", concludono.