"Dopo sette anni Borghetto non ha ancora i propri ponti"

Cinque Terre - Val di Vara - "Su Borghetto Vara è necessario, dopo quasi sette anni, raggiungere l’obiettivo di costruire i due ponti sul torrente Pogliaschina e abbattere l’attuale attraversamento. "Così il consigliere regionale Francesco Battistini sulla vicenda dei ponti di Borghetto Vara per la quale è stata depositata un' interrogazione al presidente Toti. "Non si tratta solo di un miglioramento viario, ma anche di una vera risistemazione urbana minata e rimasta tale dall'alluvione del 25 ottobre 2011. Il 19 dicembre 2017 il presidente Toti si presentò a Borghetto per inaugurare un ponte che, però, a distanza di due mesi da quel giorno, non esiste ancora. Solo uno scheletro d’acciaio privo di sede stradale e di opere di raccordo con l’attuale viabilità. Ora vogliamo, anche alla luce dei nuovi sviluppi, sapere come si intende procedere perché gli abitanti di Borghetto non meritano di attendere oltre".



A dargli sponda il capogruppo di minoranza Andrea Licari, che punta il dito contro sindaco e amministrazione regionale: "Dopo la passerella del 19 dicembre, durante la quale sindaco e presidente della Regione si vantavano del lavoro svolto, ci troviamo oggi in una situazione di pericolo e degrado: Borghetto non ha ancora i propri ponti, sinonimo di sicurezza idraulica e il cantiere infinito crea disagi a popolazione e passanti. Comune e Regione, anziché scaricare le responsabilità su altri, si assumano le proprie colpe: se si è arrivati a questo punto la colpa è difatti solo di una politica che ha lavorato con troppa sufficienza, sottovalutando il problema".