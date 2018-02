"Dite a chi non va a votare che è un coglione"

Biasotti tranchant all'evento della coalizione di centrodestra a Follo.

Cinque Terre - Val di Vara - Un frizzante e diretto Sandro Biasotti ha preso parte nel pomeriggio all'evento della coalizione di centrodestra a Follo. Alla presenza di buona parte dei candidati spezzini - tra gli assenti, l'infortunata Stefania Pucciarelli -, del presidente Toti, dell'assessore Giampedrone, del padrone di casa e numero uno della Provincia Giorgio Cozzani, l'ex governatore ligure ha esordito rivolgendo un pensiero a Raffaella Paita, in corsa per la Camera come capolista Pd al plurinominale. "Senza la Lella Toti non avrebbe vinto - ha esordito -, la Lella è antipatica a tutta la Liguria! Con rispetto parlando... grazie che esisti Lella!". Sottolineata la "gioia immensa" che gli hanno dato i successi di Toti, della sua squadra e della nuovo corso del centrodestra ligure, Biasotti ha confessato che mai si sarebbe aspettato "di arrivare vivo a vedere la sinistra battuta alla Spezia". Tuttavia, ha proseguito, "tutti i successi liguri non servono se non abbiamo il governo centrale. Putroppo tutto dipende da Roma: sanità, commercio, sicurezza, sociale. L'unica forza da votare è la coalizione di centrodestra. Il Pd avete visto come ha ridotto lo Spezzino e la Liguria. I Cinque stelle sono una setta di ragazzetti incapaci". L'invito finale: "Metteteci un po' di cuore e, a chi non va a votare, dite che è un coglione! Votare è un diritto-dovere che va esercitato... altrimenti poi non si mugugna. Se vuoi mugugnare devi andare a votare!".