"Disagi per cittadini e aziende. Si realizzi un guado a Cavanella"

L'ex sindaco di Beverino Andrea Costa scrive alla Provincia chiedendo con forza di dare risposte e tempi certi alla popolazione della bassa Val di Vara.

Cinque Terre - Val di Vara - Un guado che attraversi il fiume Vara in corrispondenza del ponte lungo la strada provinciale 17, chiusa da due mesi per consentire ai tecnici della Provincia di valutarne le condizioni e le garanzie di sicurezza per i veicoli in transito (leggi qui). La proposta arriva dal consigliere regionale ed ex sindaco di Beverino, Andrea Costa.



"Da ormai troppo tempo - annuncia sulla sua pagina Facebook - il ponte sulla strada provinciale a Beverino rimane chiuso in attesa che vengano completati gli studi e le analisi tecniche. Nel frattempo tantissimi cittadini vivono un disagio quotidiano, mentre molte aziende stanno gravemente soffrendo, rischiando addirittura di chiudere. Ho deciso quindi di scrivere una lettera alla Provincia in cui chiedo nuovamente, ma questa volta in modo formale, che ai cittadini vengano date risposte e tempi certi, preservando la loro sicurezza sì, ma anche garantendo che possano muoversi sul territorio senza eccessive complicazioni. Si metta subito in campo un piano per riaprire il ponte con tempi certi - conclude - e si attivi immediatamente la procedura per la realizzazione di un guado che permetta ai cittadini di percorrere il tratto".



Un intervento pubblico, quello di Costa, che, oltre a richiedere un intervento a favore della popolazione della bassa Val di Vara, sembra confermare le voci sull'avvio di un acceso confronto all'interno del centrodestra in vista della prossime elezioni amministrative e regionali. I rumor infatti danno il presidente della Provincia e sindaco di Follo, Giorgio Cozzani, in lizza per la candidatura da consigliere regionale, mentre il costiano Kristopher Casati sembrerebbe interessato alla corsa per la poltrona di primo cittadino di Follo e se la dovrebbe vedere con l'attuale vicesindaco Felicia Piacente, braccio destro dello stesso Cozzani.