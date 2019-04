"Cozzani e Casati accomunati dal fallimento"

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comitato cittadini in Comune, che in vista dell'imminente tornata elettorale sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Spinetti, va all'attacco del centrodestra: sia quello guidato dall'attuale sindaco Cozzani, che candida Felicia Piacente, sia quello che fa riferimento all'ex vice sindaco Casati, che, consumatosi lo strappo con l'amministrazione uscente, intende fare di Rita Mazzi il primo cittadino follese.



Per il comitato “nell'opposizione tardiva dell'x vice sindaco Casati si svela il fallimento di un'amministrazione della quale non solo ha fatto parte ma nella quale ha rivestito ruolo di primo piano. Si parla di 440 mila euro di debiti fuori bilancio. Questi debiti sono stati fatti in una notte? Sono o non sono il risultato di un percorso condiviso? Ci si può così facilmente smarcare da responsabilità e da una coabitazione che ha visto il sindaco e il suo ex vice partecipare a quasi 10 anni di politica amministrativa? Dulcis in fundo ecco la polpetta avvelenata della Tari. Il sindaco e il suo ex vice ancora a tenere la scena in consiglio comunale rimbalzandosi responsabilità di un fallimento che più che dividerli li unisce”.



“Chi oggi parla di cambiamento lo fa nel percorso di continuità con una azione amministrativa che ha sempre condiviso. Sosteniamo Francesco Spinetti perché conoscenza e capacità siano finalmente messe al servizio di cittadini che hannoo visto in questi dieci anni solo aumentare tariffe e addizionali e quant'altro possibile avendo in cambio tre notti bianche dove potersi ritrovare e lamentare tutti insieme”, concludono dal comitato.