"Così si affossa la costruzione del secondo ponte sul Pogliaschina"

Cinque Terre - Val di Vara - La notizia della rescissione del contratto da parte di Anas con la ditta che già si era occupata della costruzione del primo ponte sul Pogliaschina è la conferma dell'ennesima presa in giro di Regione, Comune di Borghetto e della stessa Anas. Così facendo, non solo si affossa la costruzione del secondo, fondamentale, ponte sul Pogliaschina, ma si espone di fatto la popolazione a un grave rischio idrogeologico, considerate inoltre le pessime condizioni dello stesso torrente. Oltre ai disagi di un cantiere infinito, che per giunta mette in serio pericolo abitanti, passanti e attività del posto complice una pessima segnaletica stradale, viene a questo punto spontaneo domandarsi se e come verranno ripianati i costi aggiuntivi del progetto. A destare preoccupazione è poi il silenzio delle istituzioni locali, più volte sollecitate sull'argomento, ma mai in grado di fornire risposte chiare alla popolazione, di fatto in ostaggio della negligenza della politica. Eppure non era il sindaco Delvigo - impegnatissimo nel combattere il limite dei 70 sulla SP 566 - a vantare grandi amicizie in Regione Liguria? Se questa è la considerazione di cui gode il primo cittadino, di certo i borghettini hanno di che preoccuparsi.



Andrea Licari, capogruppo Primavera Borghettina