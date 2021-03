"Cittadinanza italiana a Zaky", la richiesta del consiglio comunale di Bolano

Cinque Terre - Val di Vara - Da oltre un anno Patrick Zaky, 27enne egiziano studente all'Università di Bologna, è detenuto nelle carceri egiziane. L'altra sera il consiglio comunale di Bolano ha approvato, con voto favorevole della maggioranza e voto contrario dell'opposizione, un ordine del giorno che chiede

"che il Governo italiano conferisca la cittadinanza Italiana per meriti speciali a Patrick, in riferimento del 2^ comma dell’articolo 9 della legge sulla cittadinanza Italiana" e che "esprime solidarietà, sostegno e vicinanza alla famiglia e alle Università di Bologna e Granada", chiedendo altresì "al Governo Italiano di impegnarsi a promuovere in tutte le sedi istituzionali opportune – con particolare riferimento all’Unione Europea – affinché si attivino per il rilascio di Zaki".