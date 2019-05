"Cinque Terre? Varese ligure può diventare la sesta"

Isolabella e la sua lista si presentano ai cittadini, candidato e testimonial il consigliere leghista De Paoli.

Cinque Terre - Val di Vara - Un folto pubblico ieri sera presso la sala della Compagnia di Varese Ligure, della lista civica “Varese Ligure per il bene di tutti”. Dopo la presentazione di rito dei candidati consiglieri, il capolista Giovanni De Paoli, consigliere regionale della Lega, ha illustrato il programma di massima e dopo alcune domande del pubblico ha ceduto la parola al candidato sindaco Loriano Isolabella, già assessore regionale e consigliere in De Ferrari e nel capoluogo spezzino.



“Varese Ligure e l’alta Val di Vara - ha affermato Isolabella - possono rompere con il passato, ritornare ad essere centri d’eccellenza del turismo di qualità, diventare il retroterra della Cinque Terre. Subito si possono ottenere alcune cose determinanti attraverso strumenti a disposizione da attivare, e che non sono stati pensati dalla precedente amministrazione. Bisogna conoscere bene i meccanismi della burocrazia, e dell’economia, avere un referente eletto in Europa che possa attivarsi, con i nostri suggerimenti, per ottenere finanziamenti che non sarebbero pensabili attualmente, proprio perchè non sono stati pensati. Le promesse vane non funzionano più. La gente di Varese Ligure ha capito che bisogna voltare pagina e se la maggioranza ci darà il consenso, proveremo a trasformare il volto del comprensorio cosi come in alcuni borghi della Toscana è avvenuto. Riqualificare il centro e le frazioni significa per tutti: benessere, lavoro, prosperità e nuovo ripopolamento. Il nostro piano di recupero delle unità abitative abbandonate potrebbe davvero cambiare volto a Varese Ligure, che può diventare la sesta delle Cinque Terre. Sono innamorato della Val di Vara e provengo dalla Val di vara, abbiamo una buona squadra, con molta voglia di fare e metteremo tutte le nostre energie e capacità a disposizione di questa cittadina che essendo già in un contesto naturale stupendo, avrebbe solo bisogno di amministratori dal pensiero lungimirante".