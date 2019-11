"Campi sportivi a Borghetto inutilizzabili"

Cinque Terre - Val di Vara - "L'esondazione del fiume Vara dello scorso tre novembre, oltre a creare danni e disagi agli abitanti del centro storico, ha purtroppo seriamente danneggiato gli impianti sportivi comunali, presi in gestione nel 2015 dall'Associazione sportiva Fbc Borghetto Cassana del Presidente Luca Superno". Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Borghetto Vara per la lista "Primavera borghettina" che scrive: "Doveroso ricordare come la convenzione stipulata tra le parti preveda la totale presa in carico degli impianti, spese di utenze comprese. Impianti che, una volta affidati all'associazione, hanno rivisto la luce dopo la distruzione causata dalla tragica alluvione del 2011. Anni di sacrifici hanno permesso il ripristino, nel 2016, dei campi a 7 e a 11, fondamentale per dar vita alle due squadre locali, iscritte al Campionato Uisp, oltre che ospitare altre compagini come il Sesta Godano e il Brugnato, tornato protagonista nel campionato di seconda categoria Figc con più di 300 tifosi al seguito nel giorno del debutto lo scorso 27 ottobre".

"Il recupero dei campi ha di fatto ricreato quel volano economico sociale, indispensabile per il rilancio del paese - prosegue -. Oltre alle squadre di calcio, infatti, anche i più piccoli, accompagnati dalle rispettive famiglie, hanno potuto riassaporare la gioia di condividere momenti di gioia non solo all'interno dei rettangoli di gioco, ma anche all'esterno, visto e considerato che l'associazione, recentemente sostenuta dai cugini del Brugnato che ringrazio calorosamente, si è sempre premunita di tagliare l'erba e rendere decorosa l'area in questione".

"Ad oggi l'attuale stato degli impianti - conclude -, sommersi dal fango e dunque inutilizzabili, non permette la fruizione da parte di tutte le squadre di calcio ed anche un sereno utilizzo della superficie alle famiglie con al seguito i propri parenti e amici a quattro zampe: fondamentale dunque che il Comune, proprietario, si attivi al più presto affinché tutto possa tornare come prima. L'auspicio è quindi quello che l'amministrazione garantisca massimo sostegno al Presidente Superno, sempre in prima linea in questi anni per garantire un servizio nobile, gratuito e a dir poco eccellente al paese e ai graditi ospiti degli impianti".