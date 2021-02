"Bus gratuiti per portare gli anziani a vaccinarsi a Varese Ligure"

Cinque Terre - Val di Vara - "I consiglieri comunali di minoranza di Varese Ligure Isolabella, Rattone, De Paoli,hanno presentato un'interpellanza al sindaco del comune, per sollecitare a predisporre il piano vaccinazione per i cittadini ottantenni ed informali sulle modalità.

Visto che la regione avrebbe stabilito dal 15 febbraio l'inizio delle vaccinazioni, sarebbe opportuno organizzare mezzi di trasporto pubblico gratuito in grado di portare gli interessati, dalle frazioni al centro di Varese località in cui , presumibilmente ,si terranno le vaccinazioni.



Dal momento che sono molti gli anziani ultraottantenni residenti nelle frazioni e privi di mezzi di trasporto autonomi , sarebbe opportuno facilitare le vaccinazioni con programma giornaliero di recupero dei pazienti al proprio domicilio a orari programmati, che vengono trasportati presso la struttura sanitaria al centro di Varese Ligure e poi ricondotti alle loro abitazioni.

Per eseguire tutto ciò, si rende necessario anche un coinvolgimento delle associazioni che operano nel settore sanitario del territorio: Avis, Croce Rossa, Pubblica assistenza e volontari della Protezione civile riconoscendo agli stessi per il servizio un rimborso spese.



Si richiama ancora alla diffusione delle modalità di vaccinazione che ad oggi il comune, che è tenuto a diffondere così come dice Regione Liguria, non sono conosciute ai più. E’ inutile ribadire che la vaccinazione è uno strumento di salvaguardia di tutta la popolazione per cui diviene un interesse pubblico agevolare e svolgere un’azione di coinvolgimento dei dubbiosi ad effettuare la profilassi richiesta sotto l’assistenza scrupolosa medico sanitaria".



Il gruppo Consigliare Varese Ligure per il bene di Tutti

