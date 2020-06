"Bretella Ceparana-S.Stefano Magra passi sotto Anas per dimezzare i tempi di costruzione"

Cinque Terre - Val di Vara - "Fa molto piacere venire a sapere dal sottosegretario alle infrastrutture Traversi che il governo Conte ha deciso che oltre alle rampe sull'autostrada A15 si faranno anche quelle sulla A12. Questo significa che la pressione fatta dalle amministrazioni, dai partiti, dai sindacati, dalle associazioni di categoria ha portato al risultato sperato, nonostante qualcuno abbia provato ad innescare polemiche senza senso". Giorgio Casabianca, già assessore provinciale del Pd, che aggiunge: "Ora insistiamo tutti assieme perchè le rampe su entrambe le autostrade siano realizzate entro l’inizio dell’autunno. Le rampe sulla A15 saranno provvisorie e verranno utilizzate per il tempo necessario a ricostruire il ponte di Albiano Magra crollato lo scorso 8 aprile, circa 1-2 anni. Quelle invece sulla A12 a Ceparana e a Santo Stefano saranno definitive: infatti rappresentano l'inizio dei lavori della tanto attesa bretella Ceparana-S.Stefano Magra. L'ulteriore passo che a mio avviso si deve fare è quello di trasferire la competenza della bretella dalla Provincia ad Anas. Innanzitutto perchè ha tutte le caratteristiche tecniche per essere un’arteria ad alto scorrimento. In secondo luogo perchè unisce due strade che sono già dell’Anas, la SS330 del Buonviaggio e la SS 62 della Cisa. Se il governo confermerà quello che attualmente dichiara, ossia che nei prossimi giorni verrà nominato un super commissario nella figura dell'amministratore delegato di Anas Simonini per sbloccare opere stradali per alcune decine di miliardi, la bretella potrebbe rientrare in questo percorso. Se si riuscisse infatti a far transitare la bretella Ceparana-S.Stefano Magra sotto la giurisdizione di Anas avremmo dimezzati i tempi di costruzione e l’opera potrà essere completata in meno di due anni".