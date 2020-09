“Ascolto e confronto”, Costa martedì incontra i cittadini di Varese Ligure e Bolano

Cinque Terre - Val di Vara - Andrea Costa, capolista di Liguria Popolare e Forza Italia, prosegue il tour “Ascolto e confronto” dall’alta alla bassa Val di Vara. Le prossime tappe sono in programma per domani martedì 8 settembre, dalle 9 alle 13, ai mercati di Varese Ligure e Bolano.



“Poter parlare e confrontarmi con le persone mi rende felice e soddisfatto, perché è il modo di fare politica che più mi piace e lo testimonia la grande partecipazione che ogni giorno incontro sul nostro territorio – spiega il Presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa – il contributo di idee e punti di vista sugli attuali problemi da affrontare è prezioso per me e per l'attività di tutto il movimento. Il progetto politico che presentiamo è concreto e guarda con particolare attenzione alla quotidianità dei cittadini sia della costa che dell’entroterra”.



“Ci vedremo dunque ai mercati di Varese Ligure e Bolano, mete tra le più frequentate abitualmente dai residenti. Questi momenti – precisa il leader dei popolari liguri – rimangono caratterizzati da un'atmosfera cordiale e familiare, ma sono terreno fertile per proposte sul futuro delle nostre comunità”.