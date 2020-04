"Anche il collegamento Santo Stefano-Brugnato sia reso gratuito"

Cinque Terre - Val di Vara - "La decisione di rendere gratuito il tratto di A15 che collega i caselli della Spezia e Aulla è certamente una buona notizia: ringrazio il presidente Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giampedrone per essersi spesi attivamente nei confronti di Salt e Mit per ottenere questo beneficio. Abbiamo infatti conseguito un’estensione significativa della precedente decisione di Salt che limitava la gratuità di quel pezzo di Autocisa ai soli residenti di alcuni comuni della Lunigiana. La decisione di ieri dimostra l’attenzione di Regione Liguria per il nostro territorio e la qualità della collaborazione tra le nostre istituzioni locali nel perseguire obiettivi comuni a sostegno dei nostri cittadini". Coì Pierluigi Peracchini, in veste di presidente della Provincia della Spezia, che aggiunge: "In questi giorni mi sono appellato più volte verso tutti i soggetti nazionali, Ministero, Anas e Salt, affinché riconoscano il grave disagio dei residenti in tutta l’area della nostra Provincia coinvolta dagli effetti del crollo del ponte di Albiano. Rinnovo ancora la mia accorata richiesta di estendere questo temporaneo regime di gratuità anche per il tratto di A12 tra i caselli di Santo Stefano Magra e Brugnato. È un provvedimento indispensabile per le attività artigianali e imprenditoriali autorizzate e presenti nel comprensorio che include Ceparana e si estende verso gli altri comuni della bassa-media Val di Vara affinché abbiano lo stesso supporto concreto oggi riconosciuto per le sole imprese e cittadini che vivono lungo la Cisa".