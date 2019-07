"Alle Cinque Terre serve il presidente, ci siamo rivolti al ministro"

Cinque Terre - Val di Vara - "Ci siamo rivolti in qualità di rappresentanti del territorio al Ministro dell'Ambiente per chiedere una risoluzione rapida dei ritardi circa la nomina del presidente del Parco delle Cinque Terre: un ritardo inspiegabile alla luce dell'intesa raggiunta con la Regione Liguria alcuni mesi fa". Lo scrivono in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli e il parlamentare Lorenzo Viviani della Lega in una nota che prosegue: "In una lettera a Sergio Costa, firmata assieme alla collega spezzina Gagliardi, abbiamo sottolineano che "a causa del mancato rinnovo alla carica di sindaco di Vernazza, Vincenzo Resasco è decaduto anche dalla carica di vicepresidente del Parco. Pertanto l’ente Parco si trova in questo momento sprovvisto di un legale rappresentante. Abbiamo chiesto di provvedere con urgenza alla nomina del presidente nella persona della dott.ssa Donatella Bianchi, oppure in subordine alla nomina immediata del sindaco di Monterosso al Mare, Emanuele Moggia e del sindaco di Vernazza, Francesco Villa, a membri del Consiglio direttivo così che questo possa, venerdì, dotarsi almeno di un vicepresidente. Grazie al sottosegretario Gava è stato possibile risolvere l'impasse e mobilitare il Ministero, che ha provveduto alla nomina dei sindaci nel Consiglio Direttivo. Ringraziamo, a nome del territorio, il sottosegretario Gava che in più occasioni ha dimostrato di essere vicina alla nostra provincia".