"A Riccò la Tari è aumentata. Anche per questa ragione Figoli evita il confronto"

Cinque Terre - Val di Vara - "In riferimento alle dichiarazioni del sindaco uscente di Riccò del Golfo Loris Figoli, pubblicate da questa testata il 22 maggio (QUI), riteniamo urgente e doveroso precisare per chiarezza e completezza di informazione che nel Comune di Riccò del Golfo la tariffa della TARI per l’anno 2019 ha subito aumenti di proporzioni inaudite, soprattutto per determinate tipologie di utenze. Tanto che da ieri l'ufficio tributi del Comune è assediato da cittadini che chiedono spiegazioni. In tanti preoccupati si sono rivolti anche a noi". Lo si legge in una nota della lista di centrosinistra che sostiene il candidato sindaco Carlo Mazza.



"Ecco qualche esempio - continuano dalla lista -: un Pub da una tariffa pari a 1323 euro dello scorso anno arriva a pagare 3088 euro per il 2019, con una differenza di +1765€ (ovvero un aumento del 133% rispetto allo scorso anno). Un Circolo che l’anno scorso pagava 969 €, ora ne paga 1317, con una differenza pari +354€ (e un aumento del 35%). Un altro esercizio pubblico che nel 2018 pagava €1354 ora deve €1923 con una differenza di +569€ (e un aumento del 42%). Questi non sono errori. Ci preme chiarire che gli uffici competenti hanno correttamente applicato il piano tariffario elaborato dalla giunta Figoli. Questi sono gli esiti delle tariffazioni scelte dalla attuale amministrazione. Quanto dichiarato alla vostra testata dal Sindaco uscente Loris Figoli, ovvero che a Riccò la TARI non è aumentata, è dunque quanto di più lontano dal vero si possa immaginare. Forse è anche per questo che non ha mai voluto accettare un confronto pubblico da noi più vote richiesto".