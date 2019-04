Zignago fra i comuni italiani in cui sarà sperimentato il 5G

Cinque Terre - Val di Vara - C'è anche Zignago fra 120 i piccoli comuni italiani che sperimenteranno il nuovo 5G, una tecnologia che permette di navigare su internet ad altissima velocità. Dopo l'esperimento in cinque città italiane tra cui L'Aquila adesso, entro il 1° luglio 2022, il servizio sarà esteso ai 120 comuni già selezionati. Anche nel piccolo comune dell'Alta Val di Vara si potrà dunque provare il servizio con le rete Tim, Vodafone e Iliad che si sono aggiudicati il bando. Una tecnologia però non apprezzata da tutti e si amplia il fronte del no per presunti problemi causati dalle frequenze del 5G sulla salute umana. Proprio per contrastare questa nuova tecnologia è nata in Italia l'Alleanza nazionale Stop 5G che lamenta appunto come l’esposizione alle onde elettromagnetiche aumenti in modo esponenziale i rischi per la salute, favorendo la possibile alterazione del funzionamento delle cellule, come evidenziato da diversi studi scientifici.