Vigneti, pascoli e ruderi all'asta alle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Il sogno di un pezzo di terra da curare in un angolo di paradiso. Il progetto di una vita, quello di contribuire alla preservazione dei terrazzamenti che hanno reso le Cinque Terre un paesaggio conosciuto in tutto il mondo, sia da chi ci è stato che da chi lo ha solo desiderato davanti allo schermo di un computer. E' davvero qualcosa per solo se veramente interessati l'asta pubblica che il prossimo settembre assegnerà 24 lotti di terreno sulla alture di Riomaggiore. Vigneti, pascoli, terreni incolti ma comunque fertili e qualche rudere buono per fare da deposito attrezzi o per fermarsi all'ombra ad ammirare l'incanto del mare tra un muretto da riparare e un olivo da potare.

Sei lotti a Volastra, due tra Corniolo e Ginestra, tre a Castagnoli e Tanavolpe, dodici a Chiappella, Possaitara, Donega e Val di Serra tutti sopra Riomaggiore. Ma anche un appezzamento a Monesteroli in territorio della Spezia. I prezzi vanno dai 14 ai 19 euro al metro quadrato, ci sono lotti che partono da una base d'asta di circa 13mila euro per 700 mq di vigneto a Volastra fino ai 92mila per un grande pascolo di più di mezzo ettaro in località Donega. Ogni lotto è acquistabile singolarmente. C'è tempo fino al 23 agosto per presentare un'offerta al Parco nazionale.



info http://db.parks.it/news/allegati/PN5TRnov54833-all1.pdf