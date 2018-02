Una nuova ztl da conoscere che strizza l'occhio ai veicoli elettrici

Due nuove zone di carico e scarico per i fornitori fruibili 24 ore su 24, con esposizione del disco orario: una in località Fegina e l’altra in località Loreto.

Cinque Terre - Val di Vara - L’amministrazione comunale di Monterosso ha coinvolto i titolari delle attività presenti nel territorio per condividere

con loro le finalità dei cambiamenti necessari alla nuova ztl. L’incontro è stato fortemente voluto dal sindaco Emanuele Moggia, in collaborazione con l’Ufficio di Polizia Municipale, per presentare agli artigiani, ai fornitori, ai proprietari di attività ricettive e di somministrazione del paese, le linee guida della nuova Ordinanza sull’accesso e la circolazione nel centro storico di Monterosso.



Durante la riunione, i monterossini presenti hanno accolto con favore la condivisione delle finalità del cambiamento: l'obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza agli abitanti ed ai turisti che visitano il borgo, quindi si è deciso di procedere verso la scelta obbligata del ridimensionamento del traffico veicolare a tutela di tutti gli utenti. Tra le novità che saranno introdotte è prevista la limitazione di accesso per i veicoli di una determinata dimensione e peso (due metri di larghezza e 3,5 t) e sarà prevista una restrizione ai veicoli del periodo di accesso in zona ztl. Inoltre la nuova ordinanza istituirà due nuove zone di carico e scarico per i fornitori fruibili 24 ore su 24, con esposizione del disco orario: una in località Fegina e l’altra in località Loreto.



Con questa scelta si vuole scoraggiare il transito di mezzi a motore nel centro storico di un piccolo borgo di pescatori e agricoltori, in nome di una maggiore sicurezza e vivibiltà, della salubrità dell’aria, diminuendo l’inquinamento acustico e decongestionando il più possibile il traffico nel centro. Inoltre si vuole incentivare l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale: i veicoli elettrici, infatti, possono già transitare gratuitamente e senza pagare alcun contributo di accesso.