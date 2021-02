Un secolo di attività per il panificio alimentari, l'omaggio di Palazzo civico

Cinque Terre - Val di Vara - Lo scorso fine settimana l'amministrazione comunale di Deiva Marina ha omaggiato con un piccolo pensiero il Panificio Alimentari Polleschi, attivo dal 1921. "Abbiamo voluto ringraziare la Tata e tutta la sua famiglia per la dedizione, l'impegno, la cortesia e la disponibilità dimostrati in questi 100 anni di attività. Un orgoglio per la nostra comunità e per tutto il territorio. Complimenti e grazie per il servizio reso! Una vera e propria istituzione. Abbiamo ricordato anche l'indimenticato e indimenticabile Pino: siamo certi che da lassù sia molto orgoglioso di tutti voi", hanno affermato da Palazzo civico.