Trump chiude il traffico aereo ma negli Usa pensano alle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Il giorno in cui Trump taglia il traffico aereo con l’Italia, le Cinque Terre s’impongono al Philadelphia Flower Show, la più grande e longeva fiera americana dedicata al mondo floreale, che affonda la sua origine nel 1829. Quest’anno il tema è “Riviera Holiday”, ispirato al mondo esotico dei giardini mediterranei. Tra boschetti di agrumi e paesaggi intrisi di sole artificiale, cespi di lavanda e profumi di salvia, si staglia il profilo a tinte forti delle case abbarbicate delle Cinque Terre.



L’espositore Schaffer Designs ha presentato un concept di 1800 metri quadrati che è valso ben cinque premi di categoria, tra cui il principale. Coppa per il punteggio più alto, Premio speciale della Federazione Giardini di Pennsylvania per la creatività, Premio Geschick per l’esposizione distintiva di orchidee, Premio Craig per il migliore e più innovativo utilizzo del colore, Medaglia d’oro della Società di Orticultura.

I visitatori, quasi tutti statunitensi, si trovano davanti la verticalità delle casette liguri. Letteralmente appese, a sfidare la gravità come quelle originali. Dalle finestre delle case colorate s’inerpicano orchidee fuxia che ricordano le bougainville rampanti liguri, si affacciano composizioni arcimboldiane, cascano come glicini altri fiori.

È un allestimento da attraversare, proprio come se ci si trovasse in un carugio ligure.

Grandi pannelli spiegano che il concept è ispirato ai villaggi dei pescatori delle Cinque Terre, pescatori che dipingevano le case con colori squillanti per riconoscerle dal mare.

Il titolare Bill Schaffer, che gestisce la Schaffer Designs con la moglie Kristine Kratt, è più che soddisfatto: “È venuto fuori esattamente quello che desideravamo. Meglio di tutti i rendering su cui abbiamo lavorato per mesi. Grazie a tutto il team”. Lo hanno chiamato “Le strade delle Cinque terre”. Lo pronunciano “Cinqua Terra”. L’ultimo pannello è quasi un augurio per una stagione turistica che si annuncia sottotono:“Venite a sperimentare la vivacità delle strade con una passeggiata nelle strutture floreali ispirate dalla geometria dei paesi italiani delle Cinque Terre: Corniglia, Manarola, Monterosso, Riomaggiore e Vernazza”.



Melania Sebastiani