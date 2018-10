Tre anni fa il fallimento, complesso artigianale all'asta per 700mila euro

Pratica divisa in tre lotti, apertura delle buste il 30 novembre.

Cinque Terre - Val di Vara - Onerosa asta giudiziaria alle porte in località Lagoscuro, nella porzione vezzanese della zona industriale-artigianale che tocca anche i territori di Follo e Bolano. Sul piatto tre sostanziosi lotti figli di un unico fallimento datato 2015. Andranno tutti all'asta il prossimo 30 novembre alle 11. Il primo lotto propone un capannone industriale da quasi 1.200 metri quadrati. Il fabbricato è in buone condizioni ma c'è da intervenire sulla copertura in lastre di cemento e amianto, bisognosa di interventi. Base d'asta? 330mila euro. Anche il secondo lotto è relativo a un capannone industriale, in questo caso di dimensioni più piccole: poco più di 400 metri quadrati. Baste d'asta 117mila euro.



Il terzo lotto riguarda un compendio immobiliare suddiviso in reparti tra loro comunicanti posti al piano terra e destinati all’attività di officina meccanica . Un corpo principale da oltre 500 metri quadrati, due secondari sui 200 ciascuno, più uffici, bagno e 66 metri di ripostiglio. Baste d'asta 304mila euro e spiccioli. Tutti e tre i lotti del complesso – corredato da ampi piazzali - risultano attualmente occupati da terzi, senza che ne abbiano titolo, per attività di carpenteria metallica.



Una cinquantina di giorni quindi per farsi sotto e mettere le mani sugli stabili coinvolti nella pratica, curata dal dottor Gianluca Frunzo. Tre lotti che, tra l'altro, ricadono in un'area che potrebbe giovarsi della costruzione della bretella tra Santo Stefano e Ceparana di cui tanto si è dibattuto nel recente passato e in merito alla quale la politica spezzina e ligure sta ricominciando a interrogarsi.