Traghetti nell'Amp, respinti i ricorsi delle compagnie

Il Tar ha stabilito che è lecita la richiesta del Parco delle Cinque Terre di ricevere un euro per ogni passeggero da utilizzare per migliorare la sostenibilità ambientale del trasporto via mare.

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo oltre un anno di contenziosi legali si è conclusa la vicenda relativa alla decisione del Parco nazionale delle Cinque Terre di richiedere un "corrispettivo a titolo di segreteria e di rimborso spese" alle attività di trasporto marittimo che transitano attraverso l'Area marina protetta. Un provvedimento contro il quale le compagnie di navigazione, compreso il Consorzio Golfo dei Poeti, avevano presentato ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato. L'impugnazione, però, è stata respinta in maniera definitiva.



In base al regolamento dell'Amp Parco e imprese di trasporto avevano stretto un accordo che avrebbe dovuto condurre alla nascita di una cosiddetta Blue Card, ma l'ente, dopo aver riscontrato alcune irregolarità, ha deciso di annullare unilateralmente l'accordo (come previsto nel documento stesso) e di passare alla richiesta di un euro per ogni passeggero che transita all'interno dell'Area marina. Un provvedimento previsto dall'articolo 23 del regolamento dell'Amp e consentito dalla legge, come hanno stabilito i giudici del Tar ligure che hanno emesso sentenza nei giorni scorsi, dopo che l'incartamento è stato rispedito a Genova da parte del Consiglio di Stato.



Il Parco potrà così impiegare i 430mila euro accantonati tra marzo e dicembre 2018 per la riqualificazione delle marine, i campionamenti delle acque e la gestione dell'Area marina protetta.

"Si tratta di somme che hanno una destinazione precisa e che riscuotiamo per migliorare la sostenibilità ambientale del trasporto via mare", spiega il direttore del Parco, Patrizio Scarpellini. Per gli anni a venire si stima che l'importo del corrispettivo a titolo di segreteria e di rimborso spese possa ammontare a una somma compresa tra i 500mila e i 600mila euro.