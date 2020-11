Sindacati: “Bene iniziativa Brugnato Outlet Village, esempio da seguire"

Cinque Terre - Val di Vara - “Giudichiamo positivamente l'iniziativa della San Mauro spa, proprietaria Outlet village di Brugnato, della sospensione del canone per le attività costrette alla chiusura temporanea dai protocolli governativi dettati dall'emergenza Covid /qui). Un modo di tutelare le attività e i lavoratori di una realtà commerciale importante per il territorio intero.” Così Luca Comiti, Filcams Cgil, Mirko Talamone, Fisascat Cisl e Marco Calegari, Uiltucs Uil, che continuano: “Un esempio che dovrebbe essere esteso ad altre grandi concentrazioni commerciali dove, al contrario dell'Outlet di Brugnato, sui negozi grava il costo fisso dell'affitto della struttura nonostante il considerevole calo di entrate. Un'iniziativa, presa in accordo tra la San Mauro ed i brand presenti, che sancisce anche un modello virtuoso di relazioni tra le parti. Come rappresentanti dei lavoratori siamo a disposizione per delineare assieme tutte le condizioni migliori per tutelare occupazione, sicurezza e servizi ai consumatori”.



(foto: repertorio)