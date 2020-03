Shopping e dj set, la Festa della donna all'outlet Brugnato 5Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 8 marzo Brugnato 5Terre Outlet Village celebra la Festa della Donna e l’arrivo delle nuove collezioni con una giornata speciale interamente dedicata allo shopping e al divertimento.



Dalle 11 alle 14, grazie alla Good Morning Promotion, tutti i visitatori dell’Outlet Village potranno infatti effettuare i propri acquisti e scoprire le novità delle collezioni primavera – estate usufruendo di sconti fino al 40% sul prezzo outlet su una selezione di articoli all’interno degli store che aderiscono all’iniziativa. Un’ottima occasione per rinnovare il guardaroba, seguendo i fashion trend della stagione, a prezzi davvero convenienti.



Inoltre, per la Festa della Donna, Brugnato 5Terre Outlet riserverà uno speciale omaggio floreale a tutte le donne che raggiungeranno il Centro nel corso della giornata, per festeggiare insieme l’importante ricorrenza.



Non solo shopping, ma anche tanto divertimento e musica. Per rendere ancora più unica la giornata, a partire dalle 15, tre postazioni Dj Set animeranno il Centro con un’accurata e divertente selezione musicale, per ballare e stare insieme.



Per permettere a tutti di raggiungere comodamente Brugnato 5Terre Outlet Village, nella giornata dell’8 marzo saranno disponibili navette gratuite in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca, Versilia. Per prenotare è sufficiente collegarsi al sito web www.shopinnbrugnato5terre.it o chiamare l’Infopoint allo 0187 894521.