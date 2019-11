Salone internazionale di Lugano, c'è anche Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - “Il viaggio ha sempre avuto un ruolo essenziale nella formazione degli uomini e delle donne. Quando lasciamo gli orizzonti familiari e partiamo verso luoghi meno noti o sconosciuti, ci apprestiamo a fare un’esperienza non solo di relax, ma anche di crescita interiore e culturale. Visitare una fiera del viaggio è l’anticipazione della partenza fisica, un momento in cui i pensieri e i sensi spiccano il volo per altri lidi, già appagandosi nell’attesa”. E' il saluto del sindaco di Lugano, Marco Borradori, alle tante realtà del turismo che vanno in vetrina in questi giorni nel cuore dell'Europa.

Monterosso al Mare e Le Cinque Terre sono presenti in questi giorni al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, la grande fiera turistica del Centro Sud della Svizzera, inserita nel circuito delle più importanti manifestazioni europee di settore. Con una superficie espositiva di 10 mila metri quadrati, più di 250 stand, oltre 30 Paesi rappresentati, seminari istituzionali ed eventi tematici, il Salone accontenta i desideri delle diverse tipologie di visitatori e dei professionisti del settore. "È questo un altro passo, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, per rilanciare quel turismo consapevole e di qualità che il nostro paese e le nostre Cinque Terre si meritano. Grazie a Pro Loco Monterosso per aver creduto con noi in questo progetto", esulta il sindaco Emanuele Moggia.