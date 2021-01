Saldi in completa sicurezza, nel weekend appuntamento a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Il tradizionale appuntamento con i Winter Sales a Brugnato 5Terre Outlet Village è ormai dietro l’angolo. La partenza ufficiale della speciale promozione che permetterà a tutti di approfittare di sconti fino al 70% sul prezzo outlet è infatti programmata per venerdì 29 gennaio. I saldi invernali, momento atteso da tutti gli appassionati di shopping e moda, proseguiranno fino al 15 marzo e offriranno l’opportunità di acquistare i capi preferiti delle collezioni Autunno/Inverno a prezzi decisamente molto vantaggiosi. Clienti e visitatori che raggiungeranno in questi giorni l’Outlet Village verranno inoltre accolti da un nuovo allestimento decorativo ricco di fascino. Inaugurato in occasione delle Feste Natalizie, il nuovo set è pensato per accogliere i clienti con uno spirito nuovo e farli sentire al sicuro come a casa rendendolo simile ad un salotto accogliente, ricco di charme e calore, per tutti. Un’iniziativa che testimonia la volontà di Brugnato 5Terre Outlet Village di investire ancora una volta sull’accoglienza dei clienti, con l’obiettivo di farli sentire non soltanto in grande sicurezza, ma anche particolarmente a proprio agio e di rendere ancora più piacevole e unica la shopping experience in un momento così particolare.



“In questi mesi abbiamo moltiplicato gli sforzi per affrontare tutti insieme le difficoltà che caratterizzano il periodo che stiamo attraversando - dichiara Marina Acconci, amministratore di San Mauro Spa - Gli ingenti investimenti per rendere l’Outlet Village sempre più sicuro per lavoratori e clienti, ma anche più accogliente, come il nuovo allestimento decorativo dimostra, testimoniano il nostro impegno continuo. Grazie alla collaborazione di tutti, a partire dai nostri

partner, e a misure come la sospensione dei canoni d’affitto per i periodi di chiusura dell’outlet, possiamo dire di aver salvaguardato il capitale umano rappresentato dagli oltre 400 lavoratori e di aver posto le basi per i buoni risultati registrati nei mesi scorsi, che hanno visto addirittura una crescita del centro, con l’apertura di nuovi store. Obiettivi importanti e per niente scontati che abbiamo raggiunto grazie anche alla rinnovata fiducia dimostrata in più occasioni dai nostri clienti".



Il Centro, seguendo quanto attualmente stabilito dalle normative legate all’emergenza sanitaria e fino a nuove disposizioni al riguardo, sarà aperto tutti i giorni dei canoni dalle 10 alle 18 ad esclusione dei giorni di sabato e domenica (oltre ad eventuali festivi e pre-festivi) in cui resterà chiuso. All’interno dell’Outlet Village vengono inoltre confermate e rafforzate le misure finalizzate a garantire la massima sicurezza e la salvaguardia della salute di tutti, visitatori e lavoratori. È infatti prevista una continua sanificazione della struttura, cui si affiancano percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, l’obbligo di indossare le mascherine sia all’interno che all’esterno dei negozi

(presso l’Infopoint è sempre possibile ritirarle gratuitamente). Numerosi i dispenser di gel igienizzante posizionati all’interno di tutto il Centro, ed è sempre garantito il distanziamento interpersonale all’interno dei punti vendita grazie anche al contingentamento degli ingressi. Questo riguarda anche i punti ristoro, che seguiranno l’orario di chiusura delle 18, stabilito dalla legge. Poche semplici regole il cui rispetto contribuisce a rendere Brugnato 5Terre Outlet Village un luogo sicuro, dove poter trascorre in modo piacevole e sereno il proprio tempo libero e fare shopping in tutta sicurezza.