Riviera Tourism Workshop, nel momento più difficile si prova a fare sistema

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 23 gennaio si è conclusa una intensa settimana di formazione e aggiornamento per gli operatori turistici della Riviera di levante: un evento voluto e sostenuto da Consorzio Operatori Turistici Moneglia, Proloco Deiva Marina, Framura Turismo, Visit Levanto e Visit Vernazza. Questa prima edizione è stata un vero successo e ha visto la partecipazione di ben un centinaio di iscritti, rappresentanti e dipendenti di strutture turistiche localizzate tra Chiavari e Riomaggiore, che hanno deciso di cogliere al volo questa occasione di formazione e di condivisione.



I corsi, tenuti da relatori di livello internazionale, vertevano su argomenti fondamentali per chi opera nel settore turistico, quali accoglienza, galateo e etica nel mondo dell’hospitality, strategie di marketing, team management, reputation management, pricing e revenue management, content e influencer marketing, gestione e programmazione dei contenuti social e gestione delle campagne a pagamento. Il progetto formativo di questa prima edizione era volto a fornire gli strumenti essenziali per approcciare alle materie trattate ma stiamo già lavorando ad ulteriori corsi di approfondimento e, visto il successo, stiamo già pensando a come migliorare la seconda edizione del workshop. "Siamo davvero felici di essere riusciti a realizzare questo evento, perché riteniamo che la formazione sia un aspetto imprescindibile per lo sviluppo turistico del nostro territorio, ma anche e soprattutto perché si tratta del risultato di una collaborazione tra consorzi e operatori che travalica i confini comunali. Si tratta del primo importante obiettivo raggiunto nel 2021 e rappresenta un ottimo punto di partenza per il nostro tavolo di lavoro comprensoriale, che coinvolge consorzi di tutto il Levante ligure e che sta già lavorando su altri progetti turistici. La nostra collaborazione è nata e si è sviluppata durante i difficili momenti della pandemia; siamo certi che in futuro sarà ancora più gratificante lavorare insieme e che presto anche altri consorzi e territori inizieranno a collaborare con noi per lo sviluppo della nostra destinazione turistica".