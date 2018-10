Risparmio energetico, Riviera e Cinque Terre avanti tutta

Verdetti positivi anche per Lerici e Sarzana, lo dicono i numeri raccolti da Enea.

Cinque Terre - Val di Vara - Tre miliardi e 700 milioni di euro. A tanto ammontano gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico completati in Italia nel 2017, interventi quindi inclusi nel meccanismo di detrazione fiscale. Una cifra che, se raffrontata con quella relativa al 2016, fa registrare un incremento dell’11.2 per cento nelle spese degli italiani per migliorare le performance energetiche delle proprie abitazioni. Il risultato? Un risparmio di 1.3 milioni di megawattora l’anno, pari a 21.6 kilowattora a testa ogni dodici mesi. I numeri, resi noti da Enea, sono disponibili per tutte le provincie del Belpaese. Il valore medio dei 21.6 Kwh è tenuta su da un Nord – con particolare concentrazione a ridosso dell'arco alpino - che nel risparmio e nella riqualificazione energetica investe di buona lena, mentre più si va a sud, più il piatto piange.



E nello Spezzino? Al momento la palma d'oro di territorio comunale più energeticamente risparmioso va a Framura, con 48,3 kilowattora all'anno pro capite risparmiati. Completano il podio, a debita distanza, Sarzana e Lerici, entrambi un dito sotto i 27 Kwh. Sopra la media nazionale anche Varese ligure (25.9), Riomaggiore (25.4), Bonassola (24.7) e Borghetto Vara (21.9). Subito sotto Vezzano Ligure (21.3). Fanalino di coda il terzetto formato da Carrodano (5.3), Sesta Godano (4.4) e Zignago (1.5). Il capoluogo La Spezia? 18.9 Kwh risparmiati.



Doveroso e complementare il ragionamento sulle somme investite in interventi finalizzati al risparmio energetico. Nello Spezzino i numeri del 2017 raccolti da Enea mettono ancora davanti a tutti Framura, con una spesa media di 170 euro pro capite. Segue Bonassola con poco più della metà: 94 euro. Poi Lerici (93), Riomaggiore (85), Monterosso (79), Ameglia (74) e, ultimo comune sopra i 70 euro, Borghetto Vara (70, appunto). Nel capoluogo il 2017 ha visto i residenti spendere in media 59 euro a testa in riqualificazione energetica. In linea con quanto osservato per quanto concerne il risparmio energetico, anche la spesa pro capite per garantirlo si concentra sopratutto nel Nord Italia. Tuttavia, il valore pro capite più alto lo si registra in Sardegna, per la precisione a Bonnannaro, in provincia di Sassari, dove Enea ha registrato un investimento medio pro capite pari a 2.395 euro. Non a caso questo territorio comunale è anche il quinto per risparmio energetico pro capite in Italia, il primo non settentrionale.



Risparmio energetico nei Comuni spezzini (Kwh)



Framura 48.3

Lerici 26.8

Sarzana 26.8

Varese 25.9

Riomaggiore 25.4

Bonassola 24.7

Borghetto 21.9

Vezzano 21.3

Ameglia 20.7

Monterosso 19.9

Deiva 19.3

La Spezia 18.9

Pignone 18.2

Levanto 18.1

Arcola 16.8

Riccò 16.8

Vernazza 16.8

Maissana 16.6

Bolano 15.1

Follo 15.1

Porto Venere 12.7

Beverino 11.9

Brugnato 11.7

Carro 11.3

Luni 10.3

Calice 9.7

Santo Stefano 9.7

Castelnuovo 8.9

Follo 8

Carrodano 5.3

Sesta Godano 4.4

Zignago 1.5



Investimenti in interventi finalizzati al risparmio energetico nei Comuni spezzini nel 2017 (spesa media pro capite in euro)



Framura 170

Bonassola 94

Lerici 92

Riomaggiore 85

Monterosso 79

Ameglia 74

Borghetto 70

Sarzana 68.5

Vezzano 63.5

La Spezia 59

Varese 59

Deiva 57

Levanto 63

Pignone 55.5

Bolano 55

Arcola 52

Vernazza 51

Maissana 50

Porto Venere 48

Riccò 45

Santo Stefano 44

Beverino 41.5

Luni 38

Castelnuovo 37

Carro 28

Follo 26

Brugnato 23

Calice 22

Carrodano 18

Sesta Godano 18

Zignago 6.5