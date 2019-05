Rick Steves mostra come evitare il turismo di massa alle Cinque Terre

L'inventore a stelle e strisce del turismo tra Riomaggiore e Monterosso sul posto per realizzare video e post che spieghino come soggiornare al meglio, lontano dalla folla, nel tempo e nello spazio.

Cinque Terre - Val di Vara - Sexy bruschette, itinerari alternativi e vedute di Vernazza by night. Rick Steves, colui ormai oltre 20 anni fa ha fatto conoscere le Cinque Terre agli statunitensi - e quindi al mondo intero - è ritornato sulla costa compresa tra Riomaggiore e Monterosso e non manca di aggiornare i suoi consigli di viaggio sulla sua pagina Facebook (vedi qui), anche alla luce del fenomeno dell'affollamento che ha caratterizzato le ultime stagioni primaverili.

Accompagnato dalla guida spezzina Marco Brizzi, Steves mostra la bellezza del Santuario di Reggio di Vernazza, ne racconta la storia e, soprattutto, dà la dimostrazione di come alla Cinque Terre ci sia anche la possibilità di percorrere sentieri senza stare in coda o muoversi in base al volere della folla. La stessa sensazione di pace si registra nel video di una splendida Vernazza in orario serale, quando le masse di crocieristi e gruppi mordi e fuggi hanno già lasciato i borghi e hanno fatto ritorno sulle loro navi o sui loro pullman.



Le Cinque Terre chiedono aiuto e Steves si presenta per fornirlo, proponendo modalità di soggiorno più sostenibili, per i turisti e per gli abitanti.

Una strategia che potrebbe avere importati ripercussioni positive e che forse potrebbe essere alla base dell'inserimento di Manarola nella lista dei 20 più bei borghi d'Italia secondo Cnn Travel (leggi qui).