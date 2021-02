Quei bandi incagliati sul portale dedicato al mondo agricolo

Cinque Terre - Val di Vara - Nuova proroga per i due bandi lanciati dal Gal della Spezia. A sancirla il doppio provvedimento pubblicato ieri dalla Provincia della Spezia. In particolare, il bando dedicato a Sostegno a investimenti nelle aziende agricole (100mila euro totali), in scadenza alle 23.59 del 19 febbraio prossimo, è stato prorogato al medesimo orario del prossimo 31 marzo; stessa scadenza il bando Sostegno a investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli (40mile euro totali), che avrebbe invece dovuto chiudersi il 15 di questo mese. La ragione della doppia proroga? È informatica, legata al Sian – Sistema informatico agricolo nazionale, per ambo i bandi. Per quanto concerne il sostegno agli investimenti nelle aziende, si legge nella determina di Via Veneto, l'azienda agricola dell'imprenditrice Cristina Adelmi, a Scurtabò di Varese Ligure, ha chiesto una ulteriore proroga dei termini per le difficoltà riscontrate nell'adempiere alle nuove procedure del Sian in merito a caricamento dei preventivi di spesa. Identiche richiesta e motivazione quelle avanzate dalla Cooperativa Caseara Val di Vara, sempre di stanza varesina, in questo caso per il bando per il supporto a trasformazione, commercializzazione e sviluppo del prodotto. “Il sistema di caricamento è difficoltoso – osserva la Adelmi, che è responsabile provinciale e regionale di Donna Impresa Coldiretti -, a maggior ragione per aziende medio piccole, che non possono contare su aree organizzative particolarmente strutturate. Servirebbero procedure più snelle e tempi più rapidi”. “Il Sian richiede una procedura molto lunga e difficoltosa, e anche con i tempi è una cosa pazzesca. È la prima volta che viene richiesta questa procedura, davvero tutt'altro che semplice. Andrebbe semplificata”, commentano dalla Cooperativa casearia Val di Vara. Ad ogni modo nessuna remora a prorogare da parte del Gal della Provincia: “ad oggi nessuna istanza risulta caricata a sistema – si legge ancora in determina -, per cui una ridefinizione del termine di presentazione delle domande di sostegno risulta funzionale ad una più efficace raccolta delle istanze”. E allora sotto con le domande del mondo agricolo, con un mese e mezzo per sciogliere i nodi posti dal portale.