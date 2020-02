Polemica a Riomaggiore per l'affidamento diretto dello sviluppo del turismo

Cinque Terre - Val di Vara - Fa discutere la decisione del Comune di Riomaggiore di affidare in maniera diretta la promozione turistica del territorio a una professionista proveniente da Bonassola. Chi critica la scelta, per esempio, fa notare che l'amministrazione comunale spezzina per affidare un incarico simile ha svolto un'indagine di mercato e ha in seguito scelto, tra le tredici pervenute, la proposta di Josep Ejarque, ritenuto uno dei massimi esperti a livello europeo.



A Riomaggiore, invece, la giunta comunale guidata dal sindaco Fabrizia Pecunia, nelle scorse settimane, ha preso atto della disponibilità della dottoressa Silvia Moggia, blogger, gestore dell'Oasi Hotel di Levanto ed esperta del settore con studio a Bonassola, e del preventivo di 21mila euro che ha presentato per un incarico della durata di sei mesi.

Il conferimento dell'incarico, con lo scopo di migliorare l'accoglienza turistica e il relativo sistema di informazione, è stato deciso anche a valle del pronunciamento scaturito da una delle ultime riunioni della commissione consultiva sul turismo.



Gli occhi puntati sul lavoro di Moggia nei prossimi sei mesi saranno certamente molti, con aspettative e speranze sicuramente variegate.