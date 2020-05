Ottomila persone per la riapertura dell'outlet di Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Alla riapertura dopo il lockdown in ben ottomila. Brugnato 5 Terre Outlet Village è di nuovo aperto e l'inizio fa decisamente ben sperare. Tutti con mascherina sul volto, attenti al distanziamento sociale, camminando tenendo la propria destra. "Siamo soddisfatti, abbiamo avuto più del 40 per cento degli accessi rispetto allo stesso lunedì di un anno fa, non ce lo aspettavamo", spiega la proprietaria della struttura Marina Acconci. Nei negozi i capi vengono sanificati. "Passiamo ogni capo con il vapore e poi viene imbustato, con un sigillo di garanzia, prima di consegnarlo nei camerini in prova", chiarisce Elena, responsabile di uno degli store di abbigliamento. Lo scorso anno i circa 80 negozi hanno sfiorato i 2 milioni di presenze, per circa 500 addetti tra diretti e indotto.