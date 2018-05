Nuovo regolamento sulla privacy, a Monterosso arriva la Cna

Cinque Terre - Val di Vara - Hai una attività ricettiva? Hai diversi fornitori o un albo dei clienti fissi? Un profilo social aziendale? Queste sono solo alcune delle domande previste dal questionario CNA in grado di aiutare nel capire quale documentazione serve alla tua attività per essere in regola con le disposizioni del regolamento Europeo sulla Privacy. Mercoledì 23 maggio dalle 15.30 nella sala consigliare di Monterosso gli esperti sulla Privacy di CNA La Spezia organizzano un incontro formativo al fine quindi di fornire informazioni adeguate, rispondere alle domande, valutare situazioni, capire qual è la miglior soluzione per ogni singola impresa. Il prossimo 25 maggio diventa completamente operativo il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, il GDPR (General Data Protection Regulation) sostituirà, infatti, le normative nazionali in materia introducendo importanti novità per tutte le imprese e in particolar modo per chi tratta dati sensibili.



Il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy vuole assicurare ai dati personali dei cittadini dell’Unione Europea una protezione omogenea nel caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato ovunque abbia luogo. Ecco quindi nuovi obblighi per il Titolare ed il Responsabile del trattamento, entrambi chiamati a ricalibrare totalmente l’approccio alla gestione dei sistemi di trattamento. Tra i dati soggetti sensibili ad osservare il regolamento si trovano per le imprese anche quelli dei dipendenti, dei clienti e fornitori, l'utilizzo di fotografie e filmanti su siti e sui social e qualsiasi altro uso che prevede un consenso da parte di terzi. Il regolamento non è di semplice gestione ma è pur vero che questioni che alla singola impresa possono apparire insormontabili possono essere gestite con maggior facilità se governate sin da subito con la dovuta procedura e competenza.