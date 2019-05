Noleggio e locazione nautica, Cna: "Diverse imprese sono rimaste escluse"

Cinque Terre - Val di Vara - E’ stata pubblicata la graduatoria dei soggetti potenzialmente assegnatari delle autorizzazioni provvisorie per le attività di noleggio e locazione nautica per l’anno 2019 nell’Area marina Protetta delle Cinque Terre. “Dagli elenchi sono rimaste escluse diverse attività che lavorano da anni sul territorio rispondendo a criteri di qualità – spiega la referente sindacale Cna produzione nautica La Spezia Giuliana Vatteroni -. Per questo ci siamo già attivati e richiesto al Parco nazionale delle Cinque terre di tenere conto della situazione e procedere come lo scorso anno considerando il numero totale delle autorizzazioni e includendo un maggior numero di noleggi, dato che il numero delle locazioni resta di fatto invariato (73 rispetto alle 72 del 2018). Abbiamo avuto rassicurazione da parte dell’Ente Parco nel richiedere al Ministero questa possibilità, come già avvenuto lo scorso anno.



Dobbiamo però sottolineare - conclude Vatteroni - che questo è il secondo anno consecutivo che si ripresenta la stessa problematica ed è dunque necessario lavorare sul Regolamento in sede Ministeriale. Le imprese hanno bisogno di poter operare con maggiori garanzie e di una migliore programmazione delle tempistiche delle procedure: requisiti fondamentali anche per poter svolgere investimenti”. Cna La Spezia è a disposizione delle imprese per chiarimenti e supporto contattare Giuliana Vatteroni mail: giuliana.vettroni@sp.cna.it tel 0187 598080.