Nasce 'enjoytour.it', il nuovo magazine gratuito sul turismo

Cento pagine di approfondimenti ed eventi per vivere il territorio dalle Cinque Terre fino a Firenze passando lungo la costa ligure e tirrenica.

Cinque Terre - Val di Vara - Eventi, cultura, divertimento, ricette e soprattutto... turismo. Tutto condensato nelle cento pagine di 'enjoytour.it', il nuovo magazine annuale distribuito in 20.000 copie a partire da ieri, dalle Cinque Terre fino a Viareggio - lungo la costa - oltre a Lucca, Pisa e Firenze, e disponibile anche on line all'indirizzo http://www.enjoytour.it/it/magazine/ita (sempre gratis). Sta crescendo così, in Italia, il turismo, più della media europea. E questo si rileva dai dati dei pernottamenti registrati nelle strutture ricettive ufficiali, secondo i diversi Osservatori regionali e dal Ministero del Turismo. E allora perché non dedicare a questo ambito una rivista ricca di contenuti che, crediamo, possa rappresentare qualcosa di innovativo nel poliedrico e sovrappopolato mondo dei periodici sul tema? Ecco quindi il magazine ‘enjotour.it’, una pubblicazione moderna, gratuita, di ampio respiro e di facile lettura, che intende essere una guida per tutti, turisti e non. Il direttore responsabile è il giornalista Marco Magi: “La redditività del turismo è il terreno che fornisce i numeri più incoraggianti per l'economia del nostro Paese ed infatti l'aumento dei flussi si riflette anche nei principali hub di mobilità, fra treni ed aeroporti – spiega - . Intanto i pareri/recensioni dei 'global travelers' riconoscono all'Italia il primato delle mete predilette, mentre i dati del motore Google evidenziano l'aumento esponenziale delle ricerche che riguardano le località italiane. Le potenzialità sono però ancora molto elevate e fondamentale sarà migliorare i fattori di competitività, attraverso lo sviluppo di servizi e specifiche competenze. Un piano strategico, un disegno unitario, una rete, un network insomma, appaiono la facile soluzione per la diversificazione dell'offerta, attraverso le nuove tecnologie e le policrome tecniche di marketing”.



Una giovane redazione, già molto esperta del settore, ha curato la stesura di questa rivista a cui è legato un omonimo sito www.enjoytour.it. Proprio a quell'indirizzo web è possibile consultare e sfogliare agevolmente l'intera pubblicazione, anche in lingua inglese: sulla copertina del magazine cartaceo, tra l'altro, attraverso un codice Qr scansionabile con facilità attraverso una comune App dello smartphone, si raggiunge l'indirizzo dedicato. Piccoli e grandi appuntamenti della riviera ligure, nel litorale versiliese e nell'entroterra toscano, fra concerti, spettacoli, teatro, reading ed espressioni artistiche di ogni genere. Approfondimenti culturali che riguardano manifestazioni storiche e kermesse che hanno spiccato recentemente il volo, dal Carnevale di Viareggio alla Sagra del lardo di Colonnata, dal Festival internazionale del Jazz della Spezia a Lucca Comics, passando per Il Suono del Tempo, i Suoni dal Golfo ed il Natale subacqueo. Nel magazine, poi, anche sei interessanti ricette per mettere alla prova il lettore (in inglese anche nella versione cartacea). E inoltre, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che, su nostro invito, è intervenuto personalmente descrivendo il 'suo' fantastico Golfo dei Poeti.



Il direttore responsabile è l'esperto professionista del settore Marco Magi, mentre la grafica è affidata a Carola Tommasi e Maria Luchini. Con la direzione marketing di Sandro Sabatino (ideatore del progetto), lo staff per la pubblicità e promozione è composto da Francesco Paladino, Enrico Galli, Massimiliano Logli, Lucas Mozzachiodi, Tommaso Tallerini, Jacko Jenssen, Andrea Casagli e Luca Calcagnini.



Le 20.000 copie del magazine sono disponibili gratuitamente negli infopoint di Enjoy Tour Network ubicati su tutto il territorio di distribuzione, in Liguria ed in Toscana. In occasione della presentazione del Widget digitale per le prenotazioni, verrà consegnato il magazine anche alle migliori strutture ricettive delle zone interessate. Questa nuova pubblicazione sarà presente anche nel tabellone multitasca (tra le 46 fruibili a pagamento, quella in basso a destra) situato alla stazione Fs La Spezia Centrale, allestito nel punto di maggior passaggio pedonale della struttura ferroviaria.