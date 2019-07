Monterosso cerca un vigile a tempo indeterminato

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Monterosso al Mare ha indetto un BANDO di CONCORSO a TEMPO INDETERMINATO per la copertura di n.1 posto di agente di Polizia Locale - Cat. C, Posizione Economica C1.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 25/08/2019.

Le domande potranno essere inoltrate in uno dei seguenti modi:

a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterosso al Mare al 1° piano del Palazzo Municipale in piazza Garibaldi, n.35

spedite in busta chiusa, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo : Piazza Giuseppe Garibaldi, 35, 19016 Monterosso al Mare (SP)

oppure via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it

Per ulteriori informazioni visitare la sezione dedicata su Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorso" su www.comune.monterosso.sp.it