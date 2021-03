Matrimonio a regola d'arte, premiata Apicoltura Ribaditi

Cinque Terre - Val di Vara - Apicoltura Ribaditi, attività di Calice al Cornoviglio, ha ricevuto il premio Wedding Award 2021 per la categoria Bomboniere. Apicoltura Ribaditi ha ottenuto un totale di 67 recensioni all’interno della sua vetrina su Matrimonio.com e il punteggio medio dato dalle coppie che hanno organizzato il proprio matrimonio con questa azienda è di 5.0 su 5.0.

"L'edizione del 2020 - si legge nella nota di Matrimonio.com - ha già voluto riconoscere il premio ai migliaia di professionisti per aver dimostrato il loro amore per i matrimoni e il loro buon lavoro al di là delle celebrazioni in sé: affrontare i cambiamenti di programma, sostenere le coppie, fare fronte ai mesi senza celebrazioni e gestire i loro team in tempi di crisi. Nel 2021, in attesa che la stagione dei matrimoni riparta, si vuole continuare a premiarli per il loro duro lavoro e sforzo. Quest'anno, i premi sono basati su più di 7 milioni di recensioni raccolte all’interno del portale. Una cifra importante che è in continuo aumento e che permette ai professionisti premiati di sentirsi estremamente orgogliosi e di mantenere intatta la motivazione per conservare il loro premio edizione dopo edizione, specialmente quest'anno, che più che mai hanno bisogno di mostrare l'alta qualità del loro lavoro. La novità è che, eccezionalmente, durante la pandemia in cui non è possibile celebrare le nozze con normalità, le coppie possono dare la loro opinione sulla gestione dei loro fornitori in termini di flessibilità, attenzione, riprogrammazione e rinvio della celebrazione".