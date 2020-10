Cinque Terre - Val di Vara - Il 25enne Enrico Pandolfino, con buona pace dell'infausta congiuntura in cui ci troviamo, ha avviato a Follo, in Via Brigate partigiane 86, una ditta che realizza luminarie tipiche del Sud Italia. L'auspicio della Pandolfino Luminarie Art Design è portare luce e gioia per le vie di paesi e città attraverso le sue originali installazioni.