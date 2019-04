Le Cinque Terre sperimentano il percorso per arrivare a un Piano urbanistico intercomunale

Cinque Terre - Val di Vara - I comuni di Monterosso al Mare, Vernazza e Riomaggiore hanno intrapreso, tramite un accordo specifico con la Regione Liguria, il percorso per la formazione del Piano urbanistico intercomunale.



Si tratta di una esperienza unica a livello regionale e del tutto rara anche in campo nazionale, in quanto la pianificazione urbanistica sovracomunale è da sempre piuttosto difficoltosa. Inoltre tale Piano si inserisce in un’area altamente sensibile, quella del Parco delle Cinque Terre (a sua volta in procinto di elaborare il suo Piano, con il quale il Piano Urbanistico Intercomunale dovrà colloquiare ed integrarsi).



A tal fine venerdì 12 aprile, alle 14.30, presso la sede del Parco a Manarola è stato programmato il Forum delle Associazioni, tappa di un percorso di informazione e partecipazione che accompagnerà tutta la genesi del Piano Urbanistico Intercomunale.



Per l’occasione verranno illustrati il cammino del P.U.I. (sia dal punto di vista autorizzativo che degli elaborati che saranno prodotti) e i suoi obiettivi/azioni, in questa fase ancora in forma preliminare.

La lista obiettivi/azioni verrà inoltre fornita alle Associazioni e sarà richiesto di ritornare in un secondo tempo una specifica scheda con eventuali loro osservazioni/integrazioni.



Questo percorso si inserisce nell’approccio innovativo che la Regione Liguria ha voluto dare a questo Piano, basato sull’“urbanistica partecipata”, costituente una nuova frontiera che vede nell’efficacia delle azioni e nella considerazione ambientale alcuni dei suoi punti fermi. Un processo partecipativo e democratico che coinvolge tutti i settori della società, non solo nella definizione e attuazione del Piano ma anche nella pianificazione preliminare di obiettivi/azioni da mettere in atto per la loro realizzazione.



Certo, un obiettivo faticoso da raggiungere, che richiede l’approccio costruttivo e lo sforzo di tutti superando logiche consuete, ma anche la possibilità di creare una entità urbana diversa, fondata sulla collaborazione di professionisti, istituzioni, associazioni e cittadini nella pianificazione urbanistica, per realizzare un territorio a misura d’uomo che risponda alle esigenze della popolazione nel rispetto dell’ambiente e dei valori storico-culturali così importati per le Cinque Terre.



(foto: repertorio)