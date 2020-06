La Val di Vara card è in vendita al Brugnato 5Terre outlet village

Cinque Terre - Val di Vara - Da oggi è possibile acquistare la Val di Vara Card anche presso l’Info Point posto all’ingresso di Brugnato 5Terre Outlet Village. Grazie a questo nuovo accordo di distribuzione, siglato tra il consorzio Il Cigno e l’insediamento commerciale di Brugnato, si potrà garantire all’utenza – turistica e locale – un accesso facile all’acquisto della card in una location centrale rispetto alla valle. Dal mese di giugno è ripresa la distribuzione della Val di Vara Card nelle attività indicate sul sito www.valdivara.it con la possibilità di acquistare prodotti e servizi presso una cinquantina di attività operanti nei vari settori, dal comparto agricolo e dei trasformati a quello della ricettività e ristorazione fino ad arrivare alle strutture del tempo libero.

La card ha validità annuale e al momento dell’acquisto (ogni tessera costa 6 euro) è data in omaggio una piccola mappa della Val di Vara con la indicazione dei principali borghi visitabili e dei percorsi stradali consigliati. Brugnato 5Terre Outlet Village ha aderito al progetto prevedendo sia sconti che, come detto, la vendita della card presso l’Info Point nella precisa ottica di dare impulso alla promozione del territorio della Val di Vara. "E’ un segnale importante di ottimismo e speranza che esprime vicinanza alle piccole attività che hanno aderito con convinzione al progetto della Val di Vara Card, condividendolo con loro nell’ottica della creazione di una rete in cui l’unione rappresenta davvero la forza", recita una nota del consorzio Il Cigno.