L'idea del Parco: "Val di Vara, una nave da crociera nel verde"

Cinque Terre - Val di Vara - La pandemia cambia il volto del turismo e tocca far di necessità virtù. Il Parco di Montemarcello, Magra e Vara lo sa e si sta muovendo in quest'ottica, puntando alla creazione di una proposta coordinata assieme ai parchi limitrofi: Cinque Terre, Appennino, Apuane. “Un ragionamento per sostenere il turismo di prossimità, con pacchetti globali che potrebbero essere gestiti dalle cooperative di comunità”, spiega il commissario del Parco del Magra, Pietro Tedeschi, che domani in merito avrà un summit in videoconferenza col collega tosco emiliano Fausto Giovannelli. “La nostra idea – aggiunge – è lanciare la Val di Vara come nave da crociera ferma nel verde, da cui la gente possa raggiungere una volta il Caprione, un'altra le Apuana, un'altra ancora l'Appennino o le Cinque Terre e così via”. Siamo al lancio del seme, ma l'idea c'è.