Incontri informativi sui nuovi finanziamenti e incentivi alle aziende. Si parte da Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Nuovi finanziamenti previsti per le assunzioni dal patto del lavoro della Regione Liguria, incentivi alle aziende che allungano i contratti stagionali, il nuovo contratto collettivo per i pubblici esercizi, tutte le novità della finanziaria in materia di lavoro, le opportunità per il credito alle imprese e il nuovo servizio sull’incrocio domanda/offerta lavoro.



Sono questi i temi che si affronteranno durante gli incontri che, Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, organizza sul territorio provinciale. Un primo appuntamento avrà luogo lunedì 26 febbraio alle 15 a Monterosso, nella Sala Consiliare. L’appuntamento è rivolto in modo particolare a tutti gli imprenditori che dovranno far fronte alla nuova stagione turistica. Successivi incontri sul territorio sono previsti nel mese di Marzo: il 12 a Levanto e il 14 a Lerici. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare, l’ingresso è gratuito.