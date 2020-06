Il piacere della birra artigianale, inaugura lo spaccio della Taverna del Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 13 giugno 2020 alle ore 15.00 il Birrificio artigianale “Taverna del Vara” inaugura il suo spaccio aziendale a Torza in via Provinciale 65 presso la sede produttiva.

All'interno dell'ex storico ufficio postale si potranno acquistare le bottiglie da 33 cl e da 75 cl. e birre fresche. Tutte le birre sono prodotte con materie prime locali di qualità e le tipologie offerte sono numerose, dalla bionda classica, passando per le ambrate, le Indian Pale Ale, le scure con le castagne, fino ad arrivare alla birra con lamponi biologici. Novità della stagione, la nuova creazione fatta con il mosto di vino delle Cinque Terre.

Verrà inoltre inserita una vetrina con prodotti tipici del territorio che potranno essere acquistati insieme ai prodotti della azienda agricola I Paloffi (sciroppo di sambuco, gelatina di birra, etc).

Sara' possibile nell'occasione visitare il luppoleto e il birrificio scoprendo così il processo produttivo e l'uso e lo scopo delle materie prime.

Tutte le attività saranno organizzate nel rispetto delle norme igieniche vigenti.

Lo spaccio aziendale seguirà poi i seguenti orari: martedì, venerdì e sabato 9-12.30 / 16.30-19.30.

Gli altri giorni su prenotazione.



E attivo anche il sito www.tavernadelvara.com dove è possibile ordinare online cartoni delle varie qualità o miste.

Per qualsiasi informazione i contatti:

telefono e whatsapp 3395782073

e - mail latavernadelvara@gmail.com.