Il paniere della Val di Vara si svuota, aziende agricole calano del 10 per cento

Cinque Terre - Val di Vara - La crisi dell’agricoltura nel territorio della Val di Vara con un numero ridotto di aziende dalla parziale abolizione delle Province e l’importanza di recuperare l’antico. Di questo si parlerà nei giorni dedicati alla Fattoria in città che quest’anno si concentrerà sabato 23 e domenica 24 novembre.

La struttura (come anticipato qui) cambia e si specializza anche con un convegno tenuto da esperti del settore. I temi che verranno trattati sono molti e si parte dalla crisi dell’agricoltura in aree come la Val di Vara. L’incontro del sabato al Camec si parlerà di farine e grani antichi, ovicoltura e viticoltura.

Ci saranno anche momenti di “formazione” per gli appassionati con Slow food che proporrà un percorso dedicato all’olio per imparare a conoscerlo e riconoscerne le caratteristiche principali. La domenica poi si ripeterà la formula con i banchi e gli animali per un totale di cento stand. In queste giornate si cercherà anche di coinvolgere maggiormente le provincie di Massa Carrara e Parma per ricalcare un po’ quella che in passato era la tradizione consolidata del “Triangolo del gusto”.

Il progetto vantava dei finanziamenti regionali e le città coinvolte venivano coordinate a loro volta dalle Province.

“Sarebbe importante che tornasse – ha dichiarato Alessandro Ferrante di Cia Liguria e storico organizzatore de ‘La fattoria in città’ -. Le Province però nel tempo hanno perso ruolo e denaro, ed è stato un danno. Anche se nelle città si avverte meno la Val di Vara, ad esempio, ha avuto numerose perdite in termini di aziende agricole con un dato che supera il 10 per cento in circa otto anni. In Liguria abbiamo perso anche le Comunità montane e le politiche per il sostegno all’agricoltura non sono ancora soddisfacenti”.

“In Val di Vara - ha aggiunto Ferrante – abbiamo perso il progetto del territorio. Il latte bio è diminuito, rimangono le aziende da carne ma le strategie attuali del biodistretto non riescono a portare sviluppo di ulteriori aziende del settore della produzione. Il famoso paniere della Val di Vara dove una volta si potevano mettere le castagne e il miele è tiratissimo. Si pagano la chiusura delle comunità montane, la delega alle Regioni di tutta la politica agricola e del Piano di sviluppo rurale in un momento complicatissimo. A queste circostanze si aggiunge c’è poca coesioni tra i sindaci e nelle aree interne della Val di Vara che ha 8milioni di euro, disponibili dal 2014 che dovrebbe portare all’Unione dei Comuni. Nelle aree interne di Savona e Imperia sono già partiti. Con questi finanziamenti sarebbe possibile rilanciare i settori del sociale con possibilità di risistemare i luoghi di accoglienza e della mobilità”.